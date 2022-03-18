Захарова: Москва ответит на все высылки российских дипломатов
Москва не оставит без внимания все случаи объявления представителей России персонами нон грата. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«На все безосновательные высылки российских дипломатов будет дан соответствующий ответ», - написала она в своём Telegram-канале.
В болгарском МИДе сообщили в пятницу о высылке десяти сотрудников посольства России. В качестве основания для этого в Софии заявили, что дипломаты занимались «деятельностью, несовместимой с их статусом», затем примеру Болгарии последовали Латвия, Литва и Эстония. Государства Прибалтики объявили персонами нон грата, также 10 дипломатов России.
Ранее заместитель председателя комитета Совета Федарации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что дипломатическая война началась еще в конце президентства Обамы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,5 млн+34 442 / сут.
Умерли
364 тыс.+524 / сут.
Выздоровели
16,0 млн+105 тыс. / сут.
- Разработчик сайта Кремля посоветовал россиянам создать собственный VPN
- «Прекратить незамедлительно!»: Роскомнадзор обвинил администрацию YouTube в терроризме
- Песков: прерывание трансляции речи Путина произошло из-за технического сбоя
- «Не проиграл ни одного сражения»: Путин процитировал в Лужниках адмирала Ушакова
- АвтоВАЗ остановит сборку Lada Granta
- Компания Pirelli объявила о прекращении инвестиций в Россию
- Захарова: Москва ответит на все высылки российских дипломатов
- Стартовали переговоры лидеров США и КНР
- СМИ: Джонсон и Зеленский обсудили переговоры Украины с Россией
- Путин процитировал Библию в «Лужниках»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru