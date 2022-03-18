Захарова: Москва ответит на все высылки российских дипломатов

Москва не оставит без внимания все случаи объявления представителей России персонами нон грата. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На все безосновательные высылки российских дипломатов будет дан соответствующий ответ», - написала она в своём Telegram-канале.

Китай выразил обеспокоенность решением о высылке российских дипломатов при ООН

В болгарском МИДе сообщили в пятницу о высылке десяти сотрудников посольства России. В качестве основания для этого в Софии заявили, что дипломаты занимались «деятельностью, несовместимой с их статусом», затем примеру Болгарии последовали Латвия, Литва и Эстония. Государства Прибалтики объявили персонами нон грата, также 10 дипломатов России.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федарации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что дипломатическая война началась еще в конце президентства Обамы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БолгарияПрибалтикаМИД РФДипломатыМария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры