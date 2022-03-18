Захарова: Москва ответит на все высылки российских дипломатов

Москва не оставит без внимания все случаи объявления представителей России персонами нон грата. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На все безосновательные высылки российских дипломатов будет дан соответствующий ответ», - написала она в своём Telegram-канале.