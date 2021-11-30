«Вакханалия напряженности»: Сенатор Климов о высылке 55 российских дипломатов из США
Дипломатическая война началась еще в конце президентства Обамы, заявил Климов.
Президент США Джо Байден перенял немотивированную высылку дипломатов от экс-главы государства Дональда Трампа и приумножает ее, заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон выдворяет российских дипломатов. Госдеп обозначил, что в случае отказа покинуть США 55 дипломатов из РФ будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий.
«Американская дипломатическая война началась в конце президентства Обамы. Буквально за месяц до того, как сложить полномочия, он начал немотивированную высылку наших дипломатов, оставил это наследие Трампу, тот его приумножил, а Байден сейчас продолжает в том же духе. Тут самое главное не пропустить точку старта всей этой вакханалии напряженности. Сегодня американцы выдают наше поведение за свое. Никаких нарушений с точки зрения России не было, наши меры всегда носили только ответный характер», - отметил Климов.
По его словам, при желании, вопрос об обнулении дипломатических рестрикций может решиться в течение одного месяца.
«Вопрос выделанного яйца не стоит. Поскольку политической воли мы не наблюдаем, все остальное - это трёп со стороны США», - добавил Климов.
Ранее заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал происходящее «дипломатическим демаршем».
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