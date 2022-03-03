Китай выразил обеспокоенность решением о высылке российских дипломатов при ООН

Китай обеспокоен высылкой из США 12 российских дипломатов при ООН. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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«Китайская сторона обеспокоена действиями США и надеется, что американская сторона даст исчерпывающие объяснения в связи с этим», — цитирует дипломата ТАСС.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что США должны добросовестно выполнять соглашение между о расположении штаб-квартиры ООН, предоставлять дипломатам из стран-членов организации необходимые условия для выполнения служебных обязанностей и не злоупотреблять правами принимающей стороны.

Ранее стало известно, что США объявили персонами нон грата 12 российских дипломатов при ООН. В Вашингтоне объяснили свое решение тем, что россияне якобы «осуществляли деятельность, не входящую в их сферу ответственности и не соответствующую их обязательствам».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ООНДипломатыСШАКитай
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