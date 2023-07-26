Захарова: Москва ответит на урезание численности посольства РФ в Молдавии
Недружественный шаг молдавской стороны, объявившей о радикальном сокращении численности сотрудников российских загранучреждений в республике, не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает «Интерфакс».
По её словам, решение Кишинева ударит, прежде всего, по гражданам Молдавии, которые будут объективно ограничены в получении российских консульских услуг и поддержании культурных, образовательных, духовных, деловых и человеческих контактов с Россией.
Дипломат также пообещала, что такой шаг молдавской стороны не останется без ответа.
«О принятых ответных мерах будет сообщено дополнительно», - добавила Захарова.
Ранее стало известно, что Молдавия сократит персонал российского посольства в республике на 55 человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru