В Новосибирске задержали подозреваемую в подрыве Транссиба

Россиянку, подозреваемую в диверсии на участке Транссибирской магистрали по заданию Киева, задержали в Новосибирске. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, фигурантка - гражданка РФ 1974 года рождения. В августе по инструкциям, предоставленным украинскими спецслужбами, женщина изготовила самодельное взрывное устройство из общедоступных компонентов, заложила бомбу на железнодорожных путях и привела ее в действие. Злоумышленница сняла момент взрыва на мобильный телефон и отправила запись куратору, чтобы получить вознаграждение.

Против женщины возбудили уголовное дело о диверсии, задержанную заключили под стражу. Правоохранители ведут работу по документированию в действиях фигурантки признаков статей о госизмене и незаконном изготовлении взрывчатки.

Ранее полицейские задержали двух мужчин, которые подожгли релейный шкаф на железной дороге в Новосибирске, напоминает РЕН ТВ.

