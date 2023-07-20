В Приднестровье заявили о намерении Молдавии разорвать дипотношения с РФ

Парламентарий считает, что Кишинев разорвет дипотношения с Москвой «при первом удобном случае». Он не исключил, что власти Молдавии примут такое решение в ближайшие 6-8 месяцев.

Сафонов отметил, что в четверг парламент республики проголосовал за денонсацию конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ. Депутат заявил, что руководство Молдавии будет делать то, что ему скажут на Западе.

Бывший министр иностранных дел Молдавии Аурелиу Чокой допустил отказ страны от военного нейтралитета, сообщает «Радиоточка НСН».

