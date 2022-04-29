Захарова пригрозила «отправить домой» сотрудников телекомпаний CNN и ВВС

Глава департамента информации и печати министерства иностранных дел России Мария Захарова в пятницу заявила что, если на видеохостинге YouTube отключат официальный канал МИД РФ, то кто-то из сотрудников телекомпаний CNN и ВВС отправится из Москвы домой, приводят её слова РИА Новости.

Захарова сообщила, что канал российского внешнеполитического ведомства уже получил второе предупреждение с формулировкой «за нарушение правил сообщества».