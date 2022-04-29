Захарова пригрозила «отправить домой» сотрудников телекомпаний CNN и ВВС

Глава департамента информации и печати министерства иностранных дел России Мария Захарова в пятницу заявила что, если на видеохостинге YouTube отключат официальный канал МИД РФ, то кто-то из сотрудников телекомпаний CNN и ВВС отправится из Москвы домой, приводят её слова РИА Новости.

Захарова сообщила, что канал российского внешнеполитического ведомства уже получил второе предупреждение с формулировкой «за нарушение правил сообщества».

YouTube заблокировал канал телешоу «Вечерний Ургант»

«Может, нам с такой же формулировкой отказать в аккредитации паре журналистов из США? В качестве асимметричной меры», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Она также заметила, что действия владеющей видеохостингом корпорации Google как «поход против свободы слова и любых альтернативных точек зрения».

Ранее Google оштрафовали на 7 млн рублей за ролики с призывами к терактам в России.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:МИД РФYoutubeGoogleМария Захарова
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