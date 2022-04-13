YouTube заблокировал канал телешоу «Вечерний Ургант»

При этом РИА ФАН 12 апреля передавало, что шоу актера и телеведущего Ивана Урганта не вернется в эфирную сетку до окончания военной спецоперации.

Ургант ранее вместе со своей семьей покидал Россию , однако затем вернулся обратно. Никаких данных о судьбе своего шоу он не оглашает.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Урганта патриотом. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал такую оценку шоумена.

