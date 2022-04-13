YouTube заблокировал канал телешоу «Вечерний Ургант»
Видеохостинг YouTube заблокировал канал телевизионного шоу «Вечерний Ургант». При этом месяц назад канал уже подвергался блокировке.
При этом РИА ФАН 12 апреля передавало, что шоу актера и телеведущего Ивана Урганта не вернется в эфирную сетку до окончания военной спецоперации.
Ургант ранее вместе со своей семьей покидал Россию , однако затем вернулся обратно. Никаких данных о судьбе своего шоу он не оглашает.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Урганта патриотом. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал такую оценку шоумена.
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