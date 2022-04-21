Google оштрафовали на 7 млн рублей за ролики с призывами к терактам в России
Суд оштрафовал компанию Google на 7 млн рублей за размещение видеороликов с призывами совершать теракты и диверсии в России. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, такое решение принял мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы, который признал корпорацию виновной в совершении административного правонарушения по статье о нарушении порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой должен быть ограничен в соответствии с законодательством.
Отмечается, что протокол на Google составили из-за неудаления на видеохостинге YouTube роликов экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) с призывами к совершению терактов и диверсий в России, материалов запрещенного в РФ нацбатальона «Азов» и других неонацистских группировок.
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