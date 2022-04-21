Google оштрафовали на 7 млн рублей за ролики с призывами к терактам в России

Суд оштрафовал компанию Google на 7 млн рублей за размещение видеороликов с призывами совершать теракты и диверсии в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Google и Wikimedia грозит штраф до 12 млн рублей за статьи об операции на Украине

По данным агентства, такое решение принял мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы, который признал корпорацию виновной в совершении административного правонарушения по статье о нарушении порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой должен быть ограничен в соответствии с законодательством.

Отмечается, что протокол на Google составили из-за неудаления на видеохостинге YouTube роликов экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) с призывами к совершению терактов и диверсий в России, материалов запрещенного в РФ нацбатальона «Азов» и других неонацистских группировок.

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