Глава офиса Зеленского: Киев выступает за бессрочное продление зерновой сделки

Украинские власти выполняют все, что согласовано с ООН по зерновой сделке, а потому настаивают на ее продлении на неограниченный срок. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

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По его словам, позиция Украины неизменна. Он также отметил, что Киев «активно консультируется» с членами Совбеза ООН, чтобы не допустить председательство России в Совбезе с апреля.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Женеве в понедельник, 13 марта, пройдут переговоры по зерновой сделке с участием представителей России и делегации ООН. По ее словам, если страны Запада по-прежнему не будут выполнять российскую часть сделки, то прогноз по ее продлению вполне пессимистичный, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЗерно
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