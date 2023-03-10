Глава офиса Зеленского: Киев выступает за бессрочное продление зерновой сделки

По его словам, позиция Украины неизменна. Он также отметил, что Киев «активно консультируется» с членами Совбеза ООН, чтобы не допустить председательство России в Совбезе с апреля.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Женеве в понедельник, 13 марта, пройдут переговоры по зерновой сделке с участием представителей России и делегации ООН. По ее словам, если страны Запада по-прежнему не будут выполнять российскую часть сделки, то прогноз по ее продлению вполне пессимистичный, сообщает НСН.

