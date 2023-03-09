Песков рассказал о «движении вперед» по зерновой сделке

Движение вперед по выполнению зерновой инициативы есть, однако остается много вопросов ко второй части сделки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По словам представителя Кремля, в рамках инициативы «много вопросов с конечными получателями» большей части зерна.

«Конечно, вопросы второй части этих договоренностей хорошо известны всем. Там есть определенное движение», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь указал, что Москва будет по-прежнему ставить этот вопрос.

Ранее СМИ сообщили, что представители России и ООН на следующей неделе проведут встречу в Женеве, которая, предположительно, будет посвящена продлению зерновой сделки.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ЗерноДмитрий Песков
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