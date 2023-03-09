Песков рассказал о «движении вперед» по зерновой сделке
Движение вперед по выполнению зерновой инициативы есть, однако остается много вопросов ко второй части сделки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, в рамках инициативы «много вопросов с конечными получателями» большей части зерна.
«Конечно, вопросы второй части этих договоренностей хорошо известны всем. Там есть определенное движение», — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь указал, что Москва будет по-прежнему ставить этот вопрос.
Ранее СМИ сообщили, что представители России и ООН на следующей неделе проведут встречу в Женеве, которая, предположительно, будет посвящена продлению зерновой сделки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 496 / сут.
Умерли
396 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+12 536 / сут.
- «Англосаксы суетятся»: Песков оценил выход публикаций о подрывах «Северных потоков»
- Вильфанд: погода удивит на выходных резкими скачками температуры
- Песков: в России не верят в «доктора Зло»
- Песков рассказал о «движении вперед» по зерновой сделке
- «Лучше не стало»: Пригожин заявил, что ему отключили спецсвязь после жалоб
- Песков: Москва не имеет отношения к грузинскому законопроекту об иноагентах
- Ле Пен предупредила о «столетней войне» в случае продолжения помощи Украине
- Польша передала Украине еще десять танков Leopard 2
- В Ставрополье пять человек пострадали после взрыва гранаты
- СМИ: В Китае прогнозируют окончание конфликта на Украине летом 2023 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru