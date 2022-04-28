Захарова: Киев готовит киберпровокацию против России

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила в четверг на брифинге, что в Москве зафиксировали подготовку киевских властей совместно с США и его союзниками к проведению масштабной киберпровокации против РФ.

«К масштабной провокации в киберсреде сейчас начата подготовка киевским режимом, США и коллективным Западом - натовскими структурами. Мы это фиксируем», - сообщила дипломат.

Захарова назвала инициативу США о признании РФ спонсором терроризма идиотической

Захарова подчеркнула, что Москва решительно осуждает призывы американского Госдепа к рядовым гражданам США распространять антироссийскую пропаганду с личных компьютеров с помощью специальных программ.

Она назвала подобную практику пропагандистской кампанией с использованием инструментария информационно-коммуникационных технологий.

Ранее в Белом доме призывали к международному давлению на РФ в киберсфере.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:ВашингтонКибербезопасностьКибератакиКиевМария Захарова
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