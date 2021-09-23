В Белом доме призвали к международному давлению на РФ в киберсфере

По словам Инглиса, проблема с кибератаками является международной. Он призвал оказывать давление на российского президента, который, как считают в США, предоставляет убежище хакерам или разрешает их действия.

Ранее в США отметили, что подозревают участие русских хакеров в ряде крупных кибервымогательств, хотя подчеркнули, что в этом не принимали участие власти РФ. Белый дом также призывал Кремль предпринять действия против злоумышленников, однако позже указал на то, что российские власти не способствуют решению проблемы.

