Захарова анонсировала встречу Лаврова и Кулебы в Турции

По её словам, планируется, что участие в саммите также примет глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.



Она добавила, что об этой встрече договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провёл телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которого главы МИД обсудили ситуацию в регионе, в том числе спецоперацию России на Украине.