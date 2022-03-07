Захарова анонсировала встречу Лаврова и Кулебы в Турции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба могут встретиться на полях дипломатического форума в Анталье, сообщает РИА Новости.

Лавров заявил, что Москва ожидает ответа от Киева по новому раунду переговоров

По её словам, планируется, что участие в саммите также примет глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Она добавила, что об этой встрече договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провёл телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которого главы МИД обсудили ситуацию в регионе, в том числе спецоперацию России на Украине.

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ФОТО: РИА Новости/
ТЕГИ:ТурцияМИД УкраиныМИД РФСергей Лавров
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