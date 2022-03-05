Лавров заявил, что Москва ожидает ответа от Киева по новому раунду переговоров
Россия ожидает от Украины информации о следующем раунде переговоров, пока сроков нет, украинская сторона все время придумывает предлоги, чтобы откладывать начало встречи. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, «ситуация выглядит странно» так как все заинтересованы в достижении согласия в том, «как все полноценно урегулировать».
«Мы готовы были, как было известно хорошо украинским коллегам, еще со вчерашнего вечера выдвинуться для проведения третьего раунда», - приводит РИА Новости слова Лаврова.
Ранее политолог Алексей Чадаев в беседе с «Радиоточкой НСН» предположил, что максимальные уступки, на которые готова пойти Россия на переговорах с Украиной, могут касаться отказа Киева от внеблокового статуса и перехода под защиту США.
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