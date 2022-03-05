Лавров заявил, что Москва ожидает ответа от Киева по новому раунду переговоров

Россия ожидает от Украины информации о следующем раунде переговоров, пока сроков нет, украинская сторона все время придумывает предлоги, чтобы откладывать начало встречи. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Переговоры без ультиматумов: На что готовы Россия и Украина

По его словам, «ситуация выглядит странно» так как все заинтересованы в достижении согласия в том, «как все полноценно урегулировать».

«Мы готовы были, как было известно хорошо украинским коллегам, еще со вчерашнего вечера выдвинуться для проведения третьего раунда», - приводит РИА Новости слова Лаврова.

Ранее политолог Алексей Чадаев в беседе с «Радиоточкой НСН» предположил, что максимальные уступки, на которые готова пойти Россия на переговорах с Украиной, могут касаться отказа Киева от внеблокового статуса и перехода под защиту США.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ЛавровУкраинаРоссия
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