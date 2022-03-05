Главы МИД Белоруссии и России обсудили ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которого главы МИД обсудили ситуацию в регионе. Об этом сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Лавров и президент МККК обсудили решение гуманитарных проблем на Украине

Макей и Лавров обсудили в том числе спецоперацию России на Украине, затронув вопросы открытия гуманитарных коридоров для эвакуации иностранных граждан, которые находятся в зоне боевых действий или оказались в сложной ситуации.

Кроме того, министры двух стран поговорили о взаимодействии на международной арене, в том числе о сотрудничестве для противодействия информационным атакам и распространению заведомо ложной информации.

«Дополнительно обсуждены предстоящие двусторонние контакты», — добавили в пресс-службе белорусского МИД.

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Фото: facebook.com/belarusmfa
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