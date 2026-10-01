Вместе с тем психолог посоветовал искать к себе подход и улучшать качество жизни через получение удовольствия.

«В то же время каждый должен найти какой-то подход к себе, комбинацию, где человек сможет добиться того, чего хочет. Например, можно отказаться от фастфуда не из-за своего здоровья, а из-за внешнего вида, лишнего веса. Если человек находит какой-то вариант, где может получать удовольствие от жизни, но при этом начинает терять вес, то этот вариант хорошо и быстро закрепится. Вопрос в том, что никто не ищет такие варианты, не пытается тестировать, пробовать разные вещи. Все запускают такие челленджи, после которых, даже если они заканчиваются успешно, человек возвращается к обычному образу жизни», — добавил собеседник НСН.

В заключение Жавнеров объяснил, почему осень — лучшее время для кардинальных перемен.

«Осенью образ жизни сильно меняется, люди меньше хотят ходить, на улице холодно. Если мы посмотрим на те страны, где климат очень теплый, летний, там гораздо меньше развита инфраструктура. А в странах с более суровым климатом люди активнее развивают промышленность и все остальное. То же самое касается и людей: когда за окном сыро и холодно, человек начинает ориентироваться на саморазвитие. Кроме того, близость Нового года дает некую отправную точку — человек хочется успеть добиться чего-то за оставшееся до новогодних праздников время», — отметил он.

Ранее Жавнеров предупредил, что не самая лучшая погода и ощущение потерянного лета могут вогнать людей в осеннюю хандру, однако есть простые способы ее избежать.

