Психолог усомнился в эффективности популярного у зумеров челленджа «Винтер арк»
Холодная осень — один из лучших мотиваторов для саморазвития, когда можно отвлечься от прогулок, но жесткие ограничения никогда не сработают. сказал НСН Павел Жавнеров.
Попытки улучшить жизнь через насилие над силой воли не приводят к стойкому результату — в конечном итоге человек срывается и возвращается к прежнему образу жизни. Куда лучше найти к себе индивидуальный подход и совершенствовать себя через то, что приносит радость, заявил НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.
С 1 октября у зумеров начинается «Винтер арк» (Winter Arc) — популярный в соцсетях 90-дневный челлендж личностного роста и дисциплины, который обычно длится с октября по декабрь. Задача его участников — кардинально изменить себя и войти в новый год в лучшей форме, сообщает газета The New York Times. По словам Жавнерова, подобное насилие над силой воли никогда не приводит ни к чему хорошему.
«Обычно вещи, которые идут на силе воли, все равно не закрепляются. Человек срывается, делает что-то неправильно и потом уже не восстанавливается. Жесткие ограничения никогда и никому не приносили результата. Волевым усилием поддерживать себя в строю способны только единицы. Человек пытается себя сломать, но тут же становится несчастным, потому что не получает привычных источников удовольствия и начинает от этого страдать. С каждым днем это недовольство начинает давить все сильнее, в какой-то момент человек взрывается и возвращается к привычному образу жизни», — сказал Жавнеров.
Вместе с тем психолог посоветовал искать к себе подход и улучшать качество жизни через получение удовольствия.
«В то же время каждый должен найти какой-то подход к себе, комбинацию, где человек сможет добиться того, чего хочет. Например, можно отказаться от фастфуда не из-за своего здоровья, а из-за внешнего вида, лишнего веса. Если человек находит какой-то вариант, где может получать удовольствие от жизни, но при этом начинает терять вес, то этот вариант хорошо и быстро закрепится. Вопрос в том, что никто не ищет такие варианты, не пытается тестировать, пробовать разные вещи. Все запускают такие челленджи, после которых, даже если они заканчиваются успешно, человек возвращается к обычному образу жизни», — добавил собеседник НСН.
В заключение Жавнеров объяснил, почему осень — лучшее время для кардинальных перемен.
«Осенью образ жизни сильно меняется, люди меньше хотят ходить, на улице холодно. Если мы посмотрим на те страны, где климат очень теплый, летний, там гораздо меньше развита инфраструктура. А в странах с более суровым климатом люди активнее развивают промышленность и все остальное. То же самое касается и людей: когда за окном сыро и холодно, человек начинает ориентироваться на саморазвитие. Кроме того, близость Нового года дает некую отправную точку — человек хочется успеть добиться чего-то за оставшееся до новогодних праздников время», — отметил он.
Ранее Жавнеров предупредил, что не самая лучшая погода и ощущение потерянного лета могут вогнать людей в осеннюю хандру, однако есть простые способы ее избежать.
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