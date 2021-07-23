«Заговорят пушки». В ЛНР рассказали о последствиях иска России к Украине в ЕСПЧ
Если международные инстанции примут решение в пользу Украины, то у России будут развязаны руки, заявил подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о возможных последствиях решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по иску, который ранее Россия предъявила Украине.
«Рассмотрим варианты решения суда. Первое - самое маловероятное, но все же - суд признает вину Украины. В таком случае украинская власть обязана наказать виновных, а это Турчинов, Яценюк, Порошенко, его приспешники, и, собственно говоря, уже действующий преЗЕдент (пунктуация сохранена - прим. НСН) со своей свитой. Согласитесь, фантастический сценарий. Второе решение можно объединить с третьим – отклонение в принятии жалобы и принятие решения в пользу Украины. Тут-то и открываются новые возможности для РФ, поскольку неоспоримая доказательная база дает право игнорировать международную инстанцию и объявить ее нелегитимной. В этом случае у России будут полностью развязаны руки, поскольку все доступные общепринятые способы она использовала, и теперь на вполне оправданных основаниях можно своими силами наказать виновных на Украине, а вот каким способом это будет происходить, как говорится, вариантов не так уж и много», - отметил Марочко.
Также он предположил, к чему конкретно может привести решение суда в пользу Украину.
«Если все мирные способы были использованы и не принесли результата, украинская власть по-прежнему будет уходить от выполнения своих обязательств, то тогда вместо политиков заговорят пушки», - заявил Марочко
Ранее власти России обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой против Украины, сообщает РИА Новости.
Москва заявляет о многочисленных нарушениях Киева, среди которых ответственность за гибель населения и жестокое обращение с людьми, подавление свободы слова, преследование инакомыслящих, дискриминация русскоговорящего населения, гибель людей при обстрелах ВСУ, водная блокада Крыма, крушение рейса МН17.
Россия предъявила следующие требования: прекратить водную блокаду Крыма; прекратить ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке; отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.
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