«Заговорят пушки». В ЛНР рассказали о последствиях иска России к Украине в ЕСПЧ

«Рассмотрим варианты решения суда. Первое - самое маловероятное, но все же - суд признает вину Украины. В таком случае украинская власть обязана наказать виновных, а это Турчинов, Яценюк, Порошенко, его приспешники, и, собственно говоря, уже действующий преЗЕдент (пунктуация сохранена - прим. НСН) со своей свитой. Согласитесь, фантастический сценарий. Второе решение можно объединить с третьим – отклонение в принятии жалобы и принятие решения в пользу Украины. Тут-то и открываются новые возможности для РФ, поскольку неоспоримая доказательная база дает право игнорировать международную инстанцию и объявить ее нелегитимной. В этом случае у России будут полностью развязаны руки, поскольку все доступные общепринятые способы она использовала, и теперь на вполне оправданных основаниях можно своими силами наказать виновных на Украине, а вот каким способом это будет происходить, как говорится, вариантов не так уж и много», - отметил Марочко.

Также он предположил, к чему конкретно может привести решение суда в пользу Украину.

«Если все мирные способы были использованы и не принесли результата, украинская власть по-прежнему будет уходить от выполнения своих обязательств, то тогда вместо политиков заговорят пушки», - заявил Марочко

Ранее власти России обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой против Украины, сообщает РИА Новости.

Москва заявляет о многочисленных нарушениях Киева, среди которых ответственность за гибель населения и жестокое обращение с людьми, подавление свободы слова, преследование инакомыслящих, дискриминация русскоговорящего населения, гибель людей при обстрелах ВСУ, водная блокада Крыма, крушение рейса МН17.