В ЛНР получили доказательства причастности Протасевича к преступлениям на Донбассе

Генеральный прокурор самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Сергей Горенко заявил, что республиканские правоохранители располагают неопровержимыми доказательствами причастности бывшего главреда белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича к преступлениям на Донбассе, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что имеются доказательства причастности Протасевича к деятельности националистической проукраинской группировки «Азов» (запрещена в России, а также в ЛНР), зверским убийствам мирных граждан Донбасса, использованию запрещённых средств и методов войны.

«Полагаю, что собранная нами... доказательная база послужит основанием для подготовки и направления соответствующих обращений в международные правозащитные инстанции - ЕСПЧ и МУС», - отметил генпрокурор ЛНР.

Горенко добавил, что продвинуться в расследовании уголовного дела позволили признательные показания журналиста.

Ранее председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель назвал Протасевича боевиком-наемником и участником кровавых событий на юго-востоке Украины. Сам белорусский оппозиционер подтвердил, что находился в 2014 году в Донбассе, однако подчеркнул, что не был в зоне боевых действий.

