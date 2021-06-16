В ЛНР получили доказательства причастности Протасевича к преступлениям на Донбассе
Генеральный прокурор самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Сергей Горенко заявил, что республиканские правоохранители располагают неопровержимыми доказательствами причастности бывшего главреда белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича к преступлениям на Донбассе, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что имеются доказательства причастности Протасевича к деятельности националистической проукраинской группировки «Азов» (запрещена в России, а также в ЛНР), зверским убийствам мирных граждан Донбасса, использованию запрещённых средств и методов войны.
«Полагаю, что собранная нами... доказательная база послужит основанием для подготовки и направления соответствующих обращений в международные правозащитные инстанции - ЕСПЧ и МУС», - отметил генпрокурор ЛНР.
Горенко добавил, что продвинуться в расследовании уголовного дела позволили признательные показания журналиста.
Ранее председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель назвал Протасевича боевиком-наемником и участником кровавых событий на юго-востоке Украины. Сам белорусский оппозиционер подтвердил, что находился в 2014 году в Донбассе, однако подчеркнул, что не был в зоне боевых действий.
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