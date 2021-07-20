Политологи рассказали, за кого на выборах в Госдуму проголосуют жители Донбасса

«Если средняя явка по России будет где-то между сорока и пятидесяти процентов, то эта группа избирателей может прийти и в полном составе проголосовать. Обращу внимание, что они могут голосовать не только дистанционно, но и в том числе, на участках, расположенных в Ростовской области. Поэтому голосование такой огромной армии избирателей, которых объединяет одна и та же сквозная проблема – будущее этих двух республик – может любой партии принести около 1% голосов. А это очень много, потому что избирательный порог всего пять процентов. То есть фактически одна пятая часть может быть обеспечена голосами этих избирателей», - заявил политолог.

Эксперт заявил, что наибольшие шансы разделить их голоса имеют «Единая Россия» и ЛДПР, при этом он отметил, что тема Донбасса на предстоящих выборах будет одной из резонансных.

«Мы уже видим, что ее взяли на вооружение представители нового партийного образования, которое сложилось при «Справедливой России». Там, где наиболее яркий лидер – господин Прилепин, который в частности воевал на Донбассе. Мы также видим, что «Единая Россия» не оставляет эту тему. И даже руководитель Донецкой народной республики (Денис Пушилин – прим. НСН) собирается вступить в эту партию. Очень давно с этой темой работают ЛДПР и КПРФ. Вплоть до того, что они длительное время неоднократно, в том числе, во время активных боевых действий, отправляли туда гуманитарную помощь. В самом деле, эта группа избирателей, группа российских граждан будет голосовать очень консолидированно. Ключевой вопрос для них – что будет дальше с этими двумя республиками», - считает Баширов.