Политологи рассказали, за кого на выборах в Госдуму проголосуют жители Донбасса
Голоса жителей ДНР и ЛНР могут стать определяющими для преодоления партиями избирательного порога, считает политолог Марат Баширов.
Политологи Марат Баширов и Аббас Галлямов поспорили в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН» о том, насколько существенной будет тема Донбасса на выборах в Госдуму в сентябре.
Баширов считает, что голоса жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами могут стать определяющими на выборах в Госдуму.
«Если средняя явка по России будет где-то между сорока и пятидесяти процентов, то эта группа избирателей может прийти и в полном составе проголосовать. Обращу внимание, что они могут голосовать не только дистанционно, но и в том числе, на участках, расположенных в Ростовской области. Поэтому голосование такой огромной армии избирателей, которых объединяет одна и та же сквозная проблема – будущее этих двух республик – может любой партии принести около 1% голосов. А это очень много, потому что избирательный порог всего пять процентов. То есть фактически одна пятая часть может быть обеспечена голосами этих избирателей», - заявил политолог.
Эксперт заявил, что наибольшие шансы разделить их голоса имеют «Единая Россия» и ЛДПР, при этом он отметил, что тема Донбасса на предстоящих выборах будет одной из резонансных.
«Мы уже видим, что ее взяли на вооружение представители нового партийного образования, которое сложилось при «Справедливой России». Там, где наиболее яркий лидер – господин Прилепин, который в частности воевал на Донбассе. Мы также видим, что «Единая Россия» не оставляет эту тему. И даже руководитель Донецкой народной республики (Денис Пушилин – прим. НСН) собирается вступить в эту партию. Очень давно с этой темой работают ЛДПР и КПРФ. Вплоть до того, что они длительное время неоднократно, в том числе, во время активных боевых действий, отправляли туда гуманитарную помощь. В самом деле, эта группа избирателей, группа российских граждан будет голосовать очень консолидированно. Ключевой вопрос для них – что будет дальше с этими двумя республиками», - считает Баширов.
В свою очередь политолог Аббас Галлямов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что тема Донбасса интересна только жителям ДНР и ЛНР. Для всех остальных россиян она глубоко вторична.
«Тема Донбасса, ЛНР, Украины умерла несколько лет назад. Ей практически никто не интересуется. Всех волнует ситуация в самой стране, уровень жизни, социальное расслоение, деградация медицины. Россия тревожит эти проблемы. Эти проблемы тревожат жителей Донбасса больше, чем всех остальных. Там они, безусловно, будут руководствоваться своими соображениями, связанными с обустройством их жизни, их земель. Конечно, эти голоса не являются определяющими. Это совершенно боковая тема. И она, конечно, не будет определяющей на выборах», - считает собеседник НСН.
Галлямов предположил, что большинство голосов от жителей ДНР и ЛНР получит «Единая Россия».
«Это будет, по сути, единственная территория, где «Единая Россия» победит честно. Я думаю, что их голоса поделят между Единой Россией и «эсерами» во главе с Прилепиным. Где-то три четверти голосов достанутся единороссам, а четверть – эсерам. Ну, еще сколько-то отдадут ЛДПР», - предположил эксперт.
По оценке замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, в 2016-2020 годах гражданство РФ получил почти миллион украинцев. Однако речь идёт не только о жителях ДНР и ЛНР – отдельных данных по самопровозглашенным республикам у АП пока нет.
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