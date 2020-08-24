Задержан лидер стачкома МЗКТ
Сотрудники белорусской милиции в понедельник задержали лидера стачечного комитета Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Александра Лавриновича в рамках некоего административного процесса. Какое нарушение ему вменяют, не уточняется, передаёт РИА Новости.
Неделю назад перед рабочими МЗКТ выступал действующий глава государства Александр Лукашенко. Из толпы ему кричали: «Уходи!».
Стачкомы создаются и на других крупных белорусских предприятиях, в том числе на заводах МАЗ, БелАЗ, МТЗ, БМЗ. Требования протестующих поддерживает ряд сотрудников «Беларуськалия».
По последним данным, один из лидеров стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун сейчас находится в отделении милиции по повестке. Он пока не задержан, но в отношении него начат административный процесс, уточнили в УВД Минского облисполкома.
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