Задержан лидер стачкома МЗКТ

Сотрудники белорусской милиции в понедельник задержали лидера стачечного комитета Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Александра Лавриновича в рамках некоего административного процесса. Какое нарушение ему вменяют, не уточняется, передаёт РИА Новости.

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Неделю назад перед рабочими МЗКТ выступал действующий глава государства Александр Лукашенко. Из толпы ему кричали: «Уходи!».

Стачкомы создаются и на других крупных белорусских предприятиях, в том числе на заводах МАЗ, БелАЗ, МТЗ, БМЗ. Требования протестующих поддерживает ряд сотрудников «Беларуськалия».

По последним данным, один из лидеров стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун сейчас находится в отделении милиции по повестке. Он пока не задержан, но в отношении него начат административный процесс, уточнили в УВД Минского облисполкома.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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