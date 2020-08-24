Задержан лидер стачкома МЗКТ

Неделю назад перед рабочими МЗКТ выступал действующий глава государства Александр Лукашенко. Из толпы ему кричали: «Уходи!».

Стачкомы создаются и на других крупных белорусских предприятиях, в том числе на заводах МАЗ, БелАЗ, МТЗ, БМЗ. Требования протестующих поддерживает ряд сотрудников «Беларуськалия».

По последним данным, один из лидеров стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун сейчас находится в отделении милиции по повестке. Он пока не задержан, но в отношении него начат административный процесс, уточнили в УВД Минского облисполкома.

