Эксперт рассказал, сколько Лукашенко продержится при забастовках
К забастовкам в Белоруссии присоединились 10 крупнейших предприятий страны – этого достаточно, чтобы у режима Александра Лукашенко начались проблемы с финансированием. Такое мнение высказал экономист и политолог Антон Любич, сообщает Ura.ru.
Сейчас вероятность ухода Лукашенко эксперт оценивает в 100%. Если забастовки не затихнут, срок пребывания действующего главы государства у власти «измеряется неделями, максимум парой месяцев», сказал Любич.
Политолог привёл аналогию с ситуацией, в которой в своё время оказался президент Украины Виктор Янукович. Тот продержался три месяца, но тогда не было забастовок на всех предприятиях.
В воскресенье в Минске вновь прошла многотысячная акция протеста с требованием отставки Лукашенко. Шествие дошло до резиденции президента и упёрлось в оцепление из солдат и милиционеров. Ни одного задержания не было, и протестующие через некоторое время разошлись по своим делам.
Лукашенко в этот момент облетел резиденцию на вертолёте, заявив, что протестующие «как крысы разбежались», пишут «Известия». С автоматом Калашникова в руках он вышел за оцепление и поблагодарил силовиков: «Вы красавцы».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
957 тыс.+4 852 / сут.
Умерли
16 383+73 / сут.
Выздоровели
771 тыс.+3 162 / сут.
- Новости за ночь: Россиян предложили штрафовать за отказ маркировать питомцев за свой счёт
- Эксперт рассказал, сколько Лукашенко продержится при забастовках
- Новости за ночь: «Бавария» выиграла Лигу чемпионов
- Эксперт рассказала о вреде «полезных» продуктов
- В Сети появился тизер нового фильма про Бэтмена с Робертом Паттинсоном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru