Эксперт рассказал, сколько Лукашенко продержится при забастовках

Сейчас вероятность ухода Лукашенко эксперт оценивает в 100%. Если забастовки не затихнут, срок пребывания действующего главы государства у власти «измеряется неделями, максимум парой месяцев», сказал Любич.

Политолог привёл аналогию с ситуацией, в которой в своё время оказался президент Украины Виктор Янукович. Тот продержался три месяца, но тогда не было забастовок на всех предприятиях.

В воскресенье в Минске вновь прошла многотысячная акция протеста с требованием отставки Лукашенко. Шествие дошло до резиденции президента и упёрлось в оцепление из солдат и милиционеров. Ни одного задержания не было, и протестующие через некоторое время разошлись по своим делам.

Лукашенко в этот момент облетел резиденцию на вертолёте, заявив, что протестующие «как крысы разбежались», пишут «Известия». С автоматом Калашникова в руках он вышел за оцепление и поблагодарил силовиков: «Вы красавцы».

