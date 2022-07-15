«Вступили в новую эпоху»: Мантуров обеспечит переход к технологическому суверенитету
Осенью из правительства могут уйти 1-2 министра, но в целом кабмин справляется с работой, сказал НСН эксперт Константин Калачев.
Денис Мантуров должен обеспечить переход от импортозамещения к технологическому суверенитету – это задача номер один. Что касается правительства, то осенью мы увидим 1-2 новых назначения, заявил политтехнолог Константин Калачев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее президент Владимир Путин подписал Указ о назначении Дениса Мантурова вице-премьером, также он сохранит за собой пост главы Минпромторга.
«Обеспечение технологического суверенитета становится задачей номер один. Именно Мантуров должен обеспечить решение задачи. Он, как человек добившийся успехов на посту главы Минпромторга, хорошо взаимодействует с Ростехом и другими компаниями, которые и должны обеспечить технологический суверенитет, как человек с навыками, опытом и пониманием, что, как и с кем это делать в партнерстве внутри страны и за ее пределами поднялся до вице-премьера, решающего архиважные задачи», - сказал Калачев.
Правительство, по словам политтехнолога, работает в режиме рисков и угроз, которые сыплются со всех сторон. Возможно, что осенью продолжится кадровая ротация.
«Назначение Мантурова не последнее, очевидно, что коней на переправе не меняют, правительство справляется и президент неоднократно об этом говорил, но по осени мы может увидим 1-2 новых назначения, связанных с меняющейся ситуацией, задачами, новыми вызовами и необходимости ответа на них. Я сейчас не хочу называть фамилии. Мы вступили в новую эпоху. Прошло всего 4 месяца, но уже понятно, что надо привыкать жить и работать в новой парадигме. И эта новая парадигма предопределила структурные изменения и назначения. Понятно, что в зависимости от ситуации на внешнем контуре и внутренней социально-экономической, у правительства могут меняться приоритеты, возникать новые задачи. Отсюда и возможность определенных передвижек», - резюмировал Калачев.
Ранее Денис Мантуров заявил, что Россия откажется от рыночной промышленной политики.
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