Путин назначил Мантурова на должность вице-премьера

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции РФ назначить Мантурова Дениса Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации - министром промышленности и торговли, освободив его от занимаемой должности», - говорится в документе, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Путин ввёл в российском правительстве новую должность и увеличил число вице-премьеров с 10 до 11, сообщает «Свободная пресса».

