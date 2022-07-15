Путин назначил Мантурова на должность вице-премьера
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому министр промышленности и торговли Денис Мантуров назначен на пост вице-премьера, сообщает пресс-служба Кремля.
«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции РФ назначить Мантурова Дениса Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации - министром промышленности и торговли, освободив его от занимаемой должности», - говорится в документе, который опубликован на официальном портале правовой информации.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Путин ввёл в российском правительстве новую должность и увеличил число вице-премьеров с 10 до 11, сообщает «Свободная пресса».
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