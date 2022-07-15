Мантуров: Россия откажется от рыночной промышленной политики
Правительство России едино во мнении о необходимости совершить поворот от рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета, сообщил в пятницу министр промышленности и торговли Денис Мантуров на внеочередном заседании Госдумы, сообщает сайт РБК.
По его словам, этот вопрос обсуждался три дня назад на специальной стратегической сессии под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.
Мантуров отметил, что для обеспечения импорта критических комплектующих необходимо будет завершить создание новых кооперационных связей.
«Сейчас интенсивно занимаемся этим в ручном режиме вместе с компаниями и торговыми представительствами», — подчеркнул министр.
Параллельно Минпромторг продолжит перестройку и создание альтернативных логистических каналов, в том числе с прицелом на новые внешние рынки, добавил Мантуров.
Ранее президент РФ Владимир Путин увеличил число вице-премьеров.
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