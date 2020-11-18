В Совфеде рассказали, зачем Запад пытается сорвать перемирие в Карабахе
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам в эфире НСН объяснил стремление западных стран вновь столкнуть Азербайджан и Армению.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что некоторые западные страны пытаются сорвать договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Для этого граждан Армении убеждают в необходимости «войны до победного», а народу Азербайджана говорят, что «Кремль украл у них победу».
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН рассказал, почему Западу выгодно сорвать перемирие в Нагорном Карабахе.
«У меня нет оснований ставить под сомнение заявление главы нашей Службы внешней разведки. Это человек, который обладает необходимым объемом информации. Если он предает гласности какие-то выводы, под этим, вне всякого сомнения, есть фактологические основания», — прокомментировал сенатор речь Нарышкина.
Косачев отметил, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе — результат, прежде всего, дипломатических усилий России и лично президента РФ Владимира Путина.
«Понятно, что это не нравится нашим геополитическим соперникам. Они хотели бы, во-первых, оставлять поле международных действий только за собой. Во-вторых — чтобы они выглядели в глазах международного сообщества победителями, а их геополитические соперники, включая Россию, ни на что негодными мировыми державами. В этом, на мой взгляд, мотивация тех, кто пытается обострить отношения между Азербайджаном и Арменией и сорвать достигнутые договоренности», — считает Косачев.
Поведение западных стран парламентарий назвал «недобросовестной конкуренцией». Он предупредил, что это может привести к новой эскалации конфликта и очередным человеческим жертвам.
«Геополитика — арена жестких и циничных противостояний. Это не стиль поведения России, но, увы, это стиль поведения „партнеров“ с Запада», — заключил Косачев.
С 10 ноября в зоне нагорно-карабахского конфликта в соответствии с договоренностями глав Азербайджана, Армении и России установлен режим прекращения огня. Для контроля за соблюдением этих соглашений на территорию Нагорного Карабаха было решено ввести 1960 российских миротворцев. Согласно указу Владимира Путина, они должны сменяться не реже, чем дважды в год.
Ранее член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Олег Морозов в эфире НСН объяснил статус российских миротворцев в Карабахе.
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