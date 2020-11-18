В Совфеде рассказали, зачем Запад пытается сорвать перемирие в Карабахе

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что некоторые западные страны пытаются сорвать договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Для этого граждан Армении убеждают в необходимости «войны до победного», а народу Азербайджана говорят, что «Кремль украл у них победу».



Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН рассказал, почему Западу выгодно сорвать перемирие в Нагорном Карабахе.



«У меня нет оснований ставить под сомнение заявление главы нашей Службы внешней разведки. Это человек, который обладает необходимым объемом информации. Если он предает гласности какие-то выводы, под этим, вне всякого сомнения, есть фактологические основания», — прокомментировал сенатор речь Нарышкина.



Косачев отметил, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе — результат, прежде всего, дипломатических усилий России и лично президента РФ Владимира Путина.