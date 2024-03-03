Писториус допустил возбуждение дела после утечки разговора военных
Генеральная прокуратура ФРГ может возбудить уголовное дело после утечки разговора высокопоставленных офицеров германской армии, заявил в ходе пресс-конференции министр обороны страны Борис Писториус.
Глава ведомства призвал дождаться результатов расследования службы военной контрразведки. По словам Писториуса, дело еще не заведено.
«Если будут свидетельства преступных действий, то соответствующее расследование, разумеется, будет начато», - приводит слова министра РИА Новости.
В пятницу главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой немецкие офицеры обсуждают поставку Украине дальнобойных ракет Taurus для удара по Крымскому мосту, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru