Если детали обсуждений между Россией и США, которые появились в американских СМИ, достоверны, то за этим стоят британцы, рассказал первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в беседе с НСН.



Американское издание Bloomberg ранее выложило стенограмму переговоров спецпосланника США Стива Уиткоффа с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, а потом – запись разговора Ушакова с российским переговорщиком, главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Из публикации следует, что Уиткофф якобы советовал Ушакову, как президенту России Владимиру Путину разговаривать с лидером США Дональдом Трампом, чтобы ускорить мирную сделку. Дмитриев прокомментировал публикацию одним словом: «Фейк». Луговой допустил, кому это было выгодно.