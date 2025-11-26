За «сливом» прослушки помощника Путина стоят британцы и враги Трампа
Появление деталей российско-американских переговоров в медиа нужно для того, чтобы устроить провокацию и сорвать их, заявил НСН Андрей Луговой.
Если детали обсуждений между Россией и США, которые появились в американских СМИ, достоверны, то за этим стоят британцы, рассказал первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в беседе с НСН.
Американское издание Bloomberg ранее выложило стенограмму переговоров спецпосланника США Стива Уиткоффа с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, а потом – запись разговора Ушакова с российским переговорщиком, главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Из публикации следует, что Уиткофф якобы советовал Ушакову, как президенту России Владимиру Путину разговаривать с лидером США Дональдом Трампом, чтобы ускорить мирную сделку. Дмитриев прокомментировал публикацию одним словом: «Фейк». Луговой допустил, кому это было выгодно.
«Слово “прослушка” здесь не очень подходит. Если эта информация была слита, то точно не нами и не американцами. А если и американцами, то только людьми, которые работают на англичан. Из трех человек, которые фигурируют в звонках, двое с нашей стороны. Вполне вероятно, что это фейк, который запустили британцы, чтобы поссорить Россию с США. Великобритания — главные провокаторы мировой политики, которые занимаются гадостями», — указал он.
Ушаков подтвердил, что часть переговоров проходила по открытым каналам связи и намекнул, что сделать информацию публичной могли недоброжелатели Уиткоффа в Белом доме. Его слова приводит «Коммерсантъ». С такой версией в беседе с НСН согласился член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
«Вброс в медиапространство устроили конкуренты Трампа, его политические противники. Они управляют людьми, которые в состоянии провести технические мероприятия по прослушиванию разговоров. Если знать номера телефонов, то никакой проблемы в этом нет. Невозможно перехватить только спецсвязь — она очень сильно шифруется. Меня удивляет, что были переговоры по открытой связи. Любой политик должен предполагать, что все может прослушиваться. Это не беспрецедентный случай, мы видели расследования WikiLeaks, когда выяснилось, что американцы читают даже смски канцлера Германии Ангелы Меркель. Сейчас такой уровень переговоров между Трампом и Путиным, что это все должно находиться в закрытой зоне до последнего момента, потому что есть лица, которые хотят сорвать переговоры», — считает он.
Ранее венгерский политолог Габор Штир объяснил НСН, когда подтвердится встреча Путина и Трампа в Будапеште.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Звезды и симпатии: Трунов объяснил условный приговор актрисе Тарасовой
- В Москве скорректирует тарифы на проезд с января 2026 года
- В Таиланде пропал россиянин, не явившийся на рейс домой
- Пени за просрочку налогов в 2025 году могут составить до 2 тысяч рублей
- Трудности в описании эмоций назвали возможным признаком депрессии
- «Краснодар» вышел в полуфинал Кубка России после победы над «Оренбургом»
- За «сливом» прослушки помощника Путина стоят британцы и враги Трампа
- Продюсер Андрей Разин зарегистрировался в престижном районе Флориды
- Извержение вулкана на Камчатке создало опасность для самолетов
- Суд в Хургаде отложил вердикт по делу о гибели туристов в батискафе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru