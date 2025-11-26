Суд в Хургаде отложил вердикт по делу о гибели туристов в батискафе

Суд египетской Хургады перенес объявление вердикта по делу о крушении батискафа, в результате которого погибли семь российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, присутствовавший на заседании.

По его словам, решение принято после завершения выступлений стороны защиты и финальных судебных обсуждений. Новая дата вынесения вердикта назначена на 31 декабря.

Девочка с затонувшего в Хургаде батискафа умерла в больнице

Инцидент произошел 27 марта у побережья Хургады, когда прогулочный батискаф «Синдбад» с 45 россиянами на борту начал тонуть. В результате погибли семь человек.

Как уточняли в генконсульстве России, затопление началось во время посадки у морской платформы, и вода стремительно заполнила судно, передает «Радиоточка НСН».

