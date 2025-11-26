Суд в Хургаде отложил вердикт по делу о гибели туристов в батискафе

Суд египетской Хургады перенес объявление вердикта по делу о крушении батискафа, в результате которого погибли семь российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, присутствовавший на заседании.

По его словам, решение принято после завершения выступлений стороны защиты и финальных судебных обсуждений. Новая дата вынесения вердикта назначена на 31 декабря.