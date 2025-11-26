Извержение вулкана на Камчатке создало опасность для самолетов
Вулкан просыпается с периодичностью два раза в год, поэтому не грозит катастрофическими последствиями 1956 года, заявил НСН вулканолог Павел Плечов.
Новое извержение вулкана Безымянный на Камчатке не грозит повторением катастрофических событий 1956 года, однако в регионе ввели «красный» код авиационной опасности, рассказал НСН доктор геолого-минералогических наук и вулканолог Павел Плечов.
«Извержение Безымянного было предсказано. По крайней мере среди вулканологов этого ждали как минимум неделю и радуются, что оно большое. Уже промоделировали распространение пепла: оно идет на север, северо-восток и рассасывается примерно над северной частью Тихого океана. Это достаточно периодическое событие. Безымянный извергается взрывным способом два раза в год, но последние годы затихал, год не извергался, потом были мощные извержения. Но ничего экстраординарного мы не ожидаем. Это нормальная деятельность вулкана Безымянный, начиная с 1956 года, когда было катастрофическое извержение. А для таких вулканов важна периодичность: чем чаще они извергаются, тем эти извержения менее опасны. Вот если Безымянный затихнет на 10-20 лет, тогда можно ожидать более сильного, катастрофического извержения», - пояснил Плечов.
По словам вулканолога, пеплопад от извержения Безымянного может угрожать жителям Усть-Камчатского и других населенных пунктов.
«Опасность представляет пеплопад для близлежащих населенных пунктов. По траектории распространения пепла это может быть Усть-Камчатский и другие посёлки по реке Камчатке. Но поскольку это периодическое событие, жители знают, что делать: не выходить лишний раз на улицу, защищать слизистые оболочки. Думаю, что никаких больших неприятностей не будет, потому что этот район очень малонаселен», - сказал Плечов.
Вулкану присвоен «красный» код авиационной опасности.
«Это стандартная процедура: повышается код авиационной опасности. Это действительно оживленное место для авиатранспорта, сейчас правда меньше, поскольку нет самолетов в Соединенные Штаты из России. Выбираются резервные маршруты. Пепел в атмосфере является критичным для реактивных самолетов: когда пепел попадает в турбины, то плавится там и вызывает разрушение турбины. Поэтому, если в воздухе присутствует хоть малейшая концентрация пепла, то стараются реактивную авиацию пускать по другим маршрутам. Но так как облако пепла движется в стандартном управлении, то все достаточно стандартно», - добавил вулканолог.
Ранее директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов рассказал НСН об уникальности землетрясения, которое произошло на полуострове в конце июля 2025 года.
