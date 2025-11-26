Новое извержение вулкана Безымянный на Камчатке не грозит повторением катастрофических событий 1956 года, однако в регионе ввели «красный» код авиационной опасности, рассказал НСН доктор геолого-минералогических наук и вулканолог Павел Плечов.

«Извержение Безымянного было предсказано. По крайней мере среди вулканологов этого ждали как минимум неделю и радуются, что оно большое. Уже промоделировали распространение пепла: оно идет на север, северо-восток и рассасывается примерно над северной частью Тихого океана. Это достаточно периодическое событие. Безымянный извергается взрывным способом два раза в год, но последние годы затихал, год не извергался, потом были мощные извержения. Но ничего экстраординарного мы не ожидаем. Это нормальная деятельность вулкана Безымянный, начиная с 1956 года, когда было катастрофическое извержение. А для таких вулканов важна периодичность: чем чаще они извергаются, тем эти извержения менее опасны. Вот если Безымянный затихнет на 10-20 лет, тогда можно ожидать более сильного, катастрофического извержения», - пояснил Плечов.