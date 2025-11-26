«Это сложно подсчитать, но число неплательщиков налогов в этой сфере точно превышает 50%. Люди, которые непрофессионально занимаются сдачей, например, квартира от бабушки им осталась, не считают нужным оформлять самозанятость или ИП. В этой сфере низкий уровень сознательности, все думают, что так «прокатит». И у нас государство пока не так сильно отслеживает отдельные платежи. Если это сделают на поток, например, будет искусственный интеллект такие платежи выявлять, то будут платить, боясь штрафов. А сейчас это попытка сэкономить. Мы не знаем, кто официально сдает, а кто – нет. Даже если зайдем на площадки, например, «Циан», «Авито», мы не поймем, платить собственник налоги или нет. Если поймают, будет дополнительный штраф в 20% от суммы неуплаченного налога», - отметила она.

Она также объяснила, почему государство не спешит «гоняться» за каждым нарушителем.

«При желании эту сферу можно взять под контроль, например, устраивать внезапные проверки. Но это всего лишь 13% налогов, либо 6% или 4% - для ИП и самозанятых. Если квартира сдается за 50 тысяч рублей, получается шесть тысяч рублей налогов. Гоняться за каждым нет смысла за такие деньги», - добавил собеседник НСН.

Заявления о снижении цен на аренду квартир в Москве не соответствуют действительности, особенно на фоне резкого роста в первом полугодии 2025 года. Об этом НСН заявил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

