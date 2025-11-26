Внезапная проверка: Что грозит за неуплату налогов со сдачи квартиры
При желании сферу сдачи в аренду квартир можно взять под контроль, например, устраивать внезапные проверки, но это слишком небольшие суммы для бюджета государства, заявила НСН Анна Писанкова.
За неуплату налогов за сдачу квартиры придется заплатить штраф в 20% от суммы налога, но сегодня государство не «гоняется» за каждым нарушителем, заявила НСН агент по недвижимости Анна Писанкова.
В отдельных сегментах рынка арендного жилья доля неплательщиков налогов может достигать 70–80%, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. Об объеме теневого рынка более 50% заявили и в Госдуме. За счет этого бюджет недополучает отчисления, арендаторы остаются без гарантий, а у региональных властей нет четкого понимания, сколько людей проживает у них на территории. Писанкова подтвердила такую статистику.
«Это сложно подсчитать, но число неплательщиков налогов в этой сфере точно превышает 50%. Люди, которые непрофессионально занимаются сдачей, например, квартира от бабушки им осталась, не считают нужным оформлять самозанятость или ИП. В этой сфере низкий уровень сознательности, все думают, что так «прокатит». И у нас государство пока не так сильно отслеживает отдельные платежи. Если это сделают на поток, например, будет искусственный интеллект такие платежи выявлять, то будут платить, боясь штрафов. А сейчас это попытка сэкономить. Мы не знаем, кто официально сдает, а кто – нет. Даже если зайдем на площадки, например, «Циан», «Авито», мы не поймем, платить собственник налоги или нет. Если поймают, будет дополнительный штраф в 20% от суммы неуплаченного налога», - отметила она.
Она также объяснила, почему государство не спешит «гоняться» за каждым нарушителем.
«При желании эту сферу можно взять под контроль, например, устраивать внезапные проверки. Но это всего лишь 13% налогов, либо 6% или 4% - для ИП и самозанятых. Если квартира сдается за 50 тысяч рублей, получается шесть тысяч рублей налогов. Гоняться за каждым нет смысла за такие деньги», - добавил собеседник НСН.
Заявления о снижении цен на аренду квартир в Москве не соответствуют действительности, особенно на фоне резкого роста в первом полугодии 2025 года. Об этом НСН заявил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.
