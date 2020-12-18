«Явлинский уже не тот». «Яблоку» посоветовали вернуть экс-главу ФАС

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский может не возглавить партийный список на выборах в Госдуму 2021 года. Об этом Ura.ru сообщил зампредседателя политобъединения Иван Большаков. Такой шаг может быть предпринят по договоренности с Кремлем, который заинтересован в обновлении «Яблока» и его очищении от «радикальных либералов», заявили источники издания и эксперты.

Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в эфире НСН высказал мнение, что «Яблоку» давно нужен новый лидер. При этом он выразил сомнение, что партия попадет в Госдуму в следующем году.

«Это уже не первая игра "Яблока" в обновление и новое лидерство. Явлинский - отец-основатель, но появляются новые фигуры. У них, по-моему, Эмилия Слабунова возглавляла партию. Но это ничем не закончилось. Какой-то потенциальный шанс пробиться в Госдуму у "Яблока" есть, но я отношусь к подобной идее с большим сомнением. Это уже устаревшая структура сама по себе, без новых идей. Явлинский уже не тот. Это политик позавчерашнего дня. И новые фигуры под большим вопросом. Не очень понятно, какие элитные группы могут сделать на них фокус. Хотя тут уже не принципиально», - уточнил он.

Политтехнолог Марат Баширов в беседе с НСН заявил, что «Яблоко» вынуждено отвечать на запрос на новые лица, который появился у российского электората. Явлинский, по его словам, давно вышел из политического топа.

«На мой взгляд, Явлинский как топовый политик уже давно себя изжил. "Яблоку" надо искать кого-то нового. Это одна из старейших партий РФ, у них исторически сложившееся достаточно устойчивое ядро. Однако чтобы преодолевать барьер в Госдуму, им требуется эффективная кампания, которая в последнее время явно хромала. На мой взгляд, это происходило из-за того, что они отстают от актуальной повестки, хотя от них ждут позиции. К тому же, у них не очень удачные лидеры. Явлинский отстал от современности», - отметил эксперт.