«Явлинский уже не тот». «Яблоку» посоветовали вернуть экс-главу ФАС
Политологи обсудили с НСН информацию об «очищении» рядов партии за пропуск в Госдуму.
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский может не возглавить партийный список на выборах в Госдуму 2021 года. Об этом Ura.ru сообщил зампредседателя политобъединения Иван Большаков. Такой шаг может быть предпринят по договоренности с Кремлем, который заинтересован в обновлении «Яблока» и его очищении от «радикальных либералов», заявили источники издания и эксперты.
Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в эфире НСН высказал мнение, что «Яблоку» давно нужен новый лидер. При этом он выразил сомнение, что партия попадет в Госдуму в следующем году.
«Это уже не первая игра "Яблока" в обновление и новое лидерство. Явлинский - отец-основатель, но появляются новые фигуры. У них, по-моему, Эмилия Слабунова возглавляла партию. Но это ничем не закончилось. Какой-то потенциальный шанс пробиться в Госдуму у "Яблока" есть, но я отношусь к подобной идее с большим сомнением. Это уже устаревшая структура сама по себе, без новых идей. Явлинский уже не тот. Это политик позавчерашнего дня. И новые фигуры под большим вопросом. Не очень понятно, какие элитные группы могут сделать на них фокус. Хотя тут уже не принципиально», - уточнил он.
Политтехнолог Марат Баширов в беседе с НСН заявил, что «Яблоко» вынуждено отвечать на запрос на новые лица, который появился у российского электората. Явлинский, по его словам, давно вышел из политического топа.
«На мой взгляд, Явлинский как топовый политик уже давно себя изжил. "Яблоку" надо искать кого-то нового. Это одна из старейших партий РФ, у них исторически сложившееся достаточно устойчивое ядро. Однако чтобы преодолевать барьер в Госдуму, им требуется эффективная кампания, которая в последнее время явно хромала. На мой взгляд, это происходило из-за того, что они отстают от актуальной повестки, хотя от них ждут позиции. К тому же, у них не очень удачные лидеры. Явлинский отстал от современности», - отметил эксперт.
Баширов с осторожностью прокомментировал возможную договоренность партии с Кремлем. Ранее СМИ указывали на руководителя псковского отделения «Яблока» Льва Шлосберга, называя его разменной монетой в деле попадании партии в Госдуму.
«Я не уверен, что есть некое модерирование со стороны Кремля. Но при этом, конечно, есть люди, которые действуют в неконструктивной оппозиционной повестке. Если партия поменяет своих лидеров и возьмет актуальную повестку, у них хорошие шансы для преодоления избирательного барьера. Еще можно заявить о себе на новой политической арене, которая складывается у нас после принятия поправок к Конституции. Если бы я рассуждал, что могло бы сейчас совершить некий прорыв для "Яблока" - это, конечно, возвращение Игоря Артемьева - бывшего главы ФАС, ныне помощника премьера Михаила Мишустина», - заявил Баширов.
Ранее сайт Ura.ru написал, что в политтехнологических кругах обсуждается скорый выход из партии руководителя псковского отделения «Яблока» Льва Шлосберга, известного своими радикальными высказываниями. Опрошенные изданием эксперты рассказали, что политик вызывает аллергию у Кремля, поэтому допускают, что в партии могут от него избавиться в обмен на шансы пройти в Госдуму или получение госфинансирования.
В пресс-службе Григория Явлинского в ответ на запрос НСН прояснить ситуацию назвали информацию о готовящемся соглашении партии «Яблоко» с Кремлем слухами.
Сам Лев Шлосберг откликнулся на публикацию чуть более развернуто. «Эти тексты - абсолютная провокация, от начала и до конца. Я не комментирую бред "неназванных" политтехнологов», - заявил он НСН.
Ранее президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции заявил, что выборы в Госдуму в 2021 году будут отличаться от предыдущих.
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