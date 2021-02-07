Явлинский раскритиковал Навального в статье

В публикации Явлинский упрекнул Навального в том, что его и единомышленников не волнуют «поломанные судьбы граждан», которые участвовали в протестных акциях в России 23, 31 января и 2 февраля в Москве и Санкт-Петербурге.

«Ни самого Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой (достаточно вспомнить обещания денежных компенсаций через ЕСПЧ за задержания)», – пишет Явлинский.

Также Явлинский считает, что Навальный осознанно привлекает несовершеннолетних к политике и позиционирует себя «как единоличный вождь».

Тем не менее, Явлинский призвал провести всестороннее расследование отравления Навального. И при этом Явлинский заявил, что «демократическая Россия, уважение к человеку, жизнь без страха и репрессий не совместимы с политикой Навального».

Напомним, 2 февраля несанкционированные акции состоялись в Санкт-Петербурге и Москве, по всей России - 23 и 31 января. Участники выступали за освобождение оппозиционера Алексея Навального. На февральских акциях многих участников задержали. Отметим, Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде фактически согласился с ходатайством ФСИН и постановил заменить Алексею Навальному условный срок на 3,5 года в колонии общего режима «за многократные нарушения испытательного срока». В результате Навального приговорили к отбыванию реального срока в колонии, где он пробудет, с учетом домашнего ареста, 2 года и 8 месяцев.

