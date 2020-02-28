За нарушения в ходе голосования по Конституции будут наказывать тюрьмой

В Госдуму внесен законопроект об уголовном наказании за нарушения на выборах, который распространяется на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает РЕН ТВ.