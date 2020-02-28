За нарушения в ходе голосования по Конституции будут наказывать тюрьмой
В Госдуму внесен законопроект об уголовном наказании за нарушения на выборах, который распространяется на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает РЕН ТВ.
По словам депутата, наказывать будут за «воспрепятствование избирательным правам», фальсификацию бюллетеней и итогов голосования, незаконную выдачу и получение бюллетеня. Предполагается, что наказанием за нарушения на выборах станут штрафы. Максимальная предусмотренная законопроектом санкция – лишение свободы до 4-х лет, сообщает телеканал «360».
Центризбирком России сегодня предложил разрешить россиянам голосовать по поправкам в Конституцию в течение трёх дней в том случае, если они не смогут проголосовать 22 апреля. Речь идёт о ситуациях, когда граждане не смогут прибыть на участок голосования по уважительной причине.
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