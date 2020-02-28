Комитет Госдумы поддержал запрет президенту и министрам на зарубежные счета

Комитет Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству одобрил поправку к законопроекту о внесении изменений в Конституцию РФ, которая запрещает президенту и министрам иметь зарубежные счета и вклады.

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Мера касается руководителей регионов, федеральных министров и главу государства.

Соответствующую поправку внесли на рассмотрение в Госдуму депутат Павел Крашенинников и член Совфеда Андрей Клишас.

Ранее сегодня комитет поддержал еще одну их поправку – о размещении органов госвласти не только в Москве, но и в других городах страны.


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ФОТО: pixabay.com
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