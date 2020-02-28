ЦИК предложил разрешить голосование по Конституции течение 3 дней

Речь идёт о ситуациях, когда граждане не смогут прибыть на участок голосования по уважительной причине. В таком случае есть два варианта: либо голосовать за пределами участка 22 апреля, либо голосовать вне участка на протяжении трёх дней, уточняет Ura.ru.

Как сообщил в пятницу зампредседателя ЦИК Николай Булаев, но проведение общенационального голосования по поправкам в Конституцию выделено 14,8 миллиарда рублей. Это сумма сопоставима с бюджетом на организацию и проведение выборов президента РФ в 2018 году.

Ранее стало известно, что день голосования 22 апреля будет объявлен выходным.

