«Власть вооружённых отморозков!» В Госдуме осудили борьбу Украины с русским языком

«Это более 70% жителей страны, 50% из них плохо знают украинский язык. Кроме того, руководство Украины само путается в мове, поэтому такие дискриминационные меры принимаются лишь в угоду "Правому сектору" (запрещенная в России экстремистская организация) и националистическим кругам. Президент Зеленский сегодня подчиняется им, как ранее делал Порошенко», - отметил он.

По этой же причине власти Украины не хотят разрешать гражданам страны прививаться российской вакциной «Спутник V», уверен он. Собеседник НСН напомнил, что Госдума еще в декабре поднимала вопрос вакцинации граждан неподконтрольных Киеву республик Донбасса.

«Тогда вице-премьер Козак попросил глав самопровозглашенных республик составить заявку на поставку вакцин. Это сделано потому, что там с каждым днем появляется всё больше и больше граждан России. Украина же не собирается поставлять вакцину на Донбасс. Евросоюз намерен обеспечить вакциной сначала собственных граждан, а Украина для ЕС является третьим сортом. Жителям Украины нужно задуматься – куда ведет их сегодняшняя власть. Она ведет к уничтожению страны и населения», - считает парламентарий.

Он также рассказал, каким образом националисты захватили власть на Украине.