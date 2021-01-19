«Власть вооружённых отморозков!» В Госдуме осудили борьбу Украины с русским языком
Ограничивая использование русского языка, власти Украины идут на поводу у безбашенного меньшинства - националистов и неофашистов, заявил НСН депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить проекты заявлений ГД по поводу ограничений русского языка на Украине и по возможности вакцинации от COVID-19 в ЛНР и ДНР. Буквально на днях на Украине вступило в силу правило об обязательном использовании украинского языка в сфере торговли и услуг.
Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в эфире НСН рассказал, что Госдума не только рассмотрит заявления в ближайшие дни, но и обратится в международные институты с целью защиты русскоговорящего населения Украины.
«Это более 70% жителей страны, 50% из них плохо знают украинский язык. Кроме того, руководство Украины само путается в мове, поэтому такие дискриминационные меры принимаются лишь в угоду "Правому сектору" (запрещенная в России экстремистская организация) и националистическим кругам. Президент Зеленский сегодня подчиняется им, как ранее делал Порошенко», - отметил он.
По этой же причине власти Украины не хотят разрешать гражданам страны прививаться российской вакциной «Спутник V», уверен он. Собеседник НСН напомнил, что Госдума еще в декабре поднимала вопрос вакцинации граждан неподконтрольных Киеву республик Донбасса.
«Тогда вице-премьер Козак попросил глав самопровозглашенных республик составить заявку на поставку вакцин. Это сделано потому, что там с каждым днем появляется всё больше и больше граждан России. Украина же не собирается поставлять вакцину на Донбасс. Евросоюз намерен обеспечить вакциной сначала собственных граждан, а Украина для ЕС является третьим сортом. Жителям Украины нужно задуматься – куда ведет их сегодняшняя власть. Она ведет к уничтожению страны и населения», - считает парламентарий.
Он также рассказал, каким образом националисты захватили власть на Украине.
«В каждой области живут от 3 до 5 процентов лиц, которые входят в «Правый сектор». Основная масса людей не имеет лидера и подчиняется этому меньшинству. Оно безбашенное, это отморозки с оружием. Они в любой ситуации используют оружие. Основная масса людей запугана, если они выйдут на улицы, неофашисты их расстреляют. Надеемся, что найдется скальпель для удаления у Украины раковой опухоли под названием национализм», - заключил он.
Ранее бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль предположил, что Украина может потерять Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.
Между тем, президент Украины Владимир Зеленский готов рассуждать и о перспективе полномасштабной войны с Россией. В интервью украинскому изданию Focus глава государства сказал, что такой вариант развития событий будет плохим и для Москвы, и для Киева. Он пообещал, что в таком случае будут мобилизованы все украинцы, включая женщин.
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