Жители США захотели объявить импичмент Байдену

Это произошло из-за его слов о дробовике, который поможет остановить рецессию в стране. Граждане США в комментариях к материалу газеты New York Post потребовали объявить импичмент президенту.

«Байдену следует объявить импичмент: его речь стала слишком опасной. Он понятия не имеет, что говорит», – написал один из читателей. «Очевидно, что у старика уже не все дома. Если бы его советники были умны, они бы просто посадили его в подвал, чтобы он не пугал народ», – заявил другой комментатор.

«Мы можем официально объявить нашего президента сумасшедшим», – заявил еще один пользователь.

«Многие из вас были в Афганистане. Я был во всех его частях. Это забытое Богом место», – сказал Байден во время выступления в Сан-Диего перед промежуточными выборами. Глава государства также сообщил, что его покойный отец вернулся в виде призрака, чтобы задушить сына, а также пошутил про дробовик. «Мой дробовик ждет волка», – заявил глава Белого дома.

Согласно результатам опроса, больше половины граждан США не хотят, чтобы действующий глава государства Джо Байден баллотировался на второй срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

