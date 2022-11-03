Опрос: больше половины жителей США не хотят второго срока для Байдена

Больше половины граждан США не хотят, чтобы действующий глава государства Джо Байден баллотировался на второй срок, следует из опроса Economist совместно с исследовательской организацией YouGov.

Байден заявил о намерении вновь баллотироваться в президенты США

Как показало исследование, 54% опрошенных американцев отрицательно ответили на вопрос, хотят ли они, чтобы 80-летний Байден вновь участвовал в президентских выборах, которые состоятся в 2024 году. В поддержку его кандидатуры выступили 27% респондентов. Столько же американцев считают, что если республиканцам удастся установить контроль над конгрессом по итогам промежуточных выборов в ноябре, то Байдена ждет импичмент.

Также, согласно опросу, 59% граждан США не хотят, чтобы экс-президент США Дональд Трамп участвовал в следующих выборах. В поддержку его кандидатуры выступили 28% опрошенных.

Байден вместе со своей супругой Джилл с сентября проводят встречи со старшими советниками в Белом доме по подготовке к возможному участию в президентских выборах 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы ПрезидентаПрезидент СШАДжо Байден
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