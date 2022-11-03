Опрос: больше половины жителей США не хотят второго срока для Байдена

Как показало исследование, 54% опрошенных американцев отрицательно ответили на вопрос, хотят ли они, чтобы 80-летний Байден вновь участвовал в президентских выборах, которые состоятся в 2024 году. В поддержку его кандидатуры выступили 27% респондентов. Столько же американцев считают, что если республиканцам удастся установить контроль над конгрессом по итогам промежуточных выборов в ноябре, то Байдена ждет импичмент.

Также, согласно опросу, 59% граждан США не хотят, чтобы экс-президент США Дональд Трамп участвовал в следующих выборах. В поддержку его кандидатуры выступили 28% опрошенных.

Байден вместе со своей супругой Джилл с сентября проводят встречи со старшими советниками в Белом доме по подготовке к возможному участию в президентских выборах 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

