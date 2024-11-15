«Ястреб», Кеннеди и Киев: «Усердный» Трамп не впечатлил Кремль
Трамп пообещал положить конец конфликтам и усердно работать, Рубио намерен установить «мир с помощью силы», Песков указал им на приоритеты Москвы, а Украина вспомнила о титане с литием.
Избранный президент США Дональд Трамп продолжил делать громкие заявления по Украине, добавляя в свою администрацию противников силового решения конфликта, однако Россию это пока не впечатлило.
В Кремле предпочитают «не торопиться» с надеждами на Трампа, а Украина тем временем пытается задобрить нового главу Белого дома природными «лакомствами» из своих недр, а точнее – литием и титаном.
УСЕРДНЫЙ ТРАМП И ОСТОРОЖНЫЙ ПЕСКОВ
Дональд Трамп, в ходе предвыборной кампании обещавший прекратить украинский конфликт до вступления в должность, то есть до 20 января, пока не отказывается от своих слов и пытается сохранить уверенную мину.
«Мы будем работать над ситуацией на Ближнем Востоке, и мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому нужно положить конец», — заявил Трамп на торжественном вечере в поместье Мар-а-Лаго.
При этом он отметил, что видел сообщения о трех тысячах убитых военных.
«Но будь то солдаты или мирные люди, мы будем работать над этим», — заверив Трамп, не объяснив, в чем конкретно будет заключаться эта работа.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отметил, что в Москве пока на него не надеются.
«Первое: пока рано говорить о надеждах. Второе: контактов пока не было. И это не единственный вопрос, который можно ставить перед американской стороной», – сказал Песков журналистам.
По его словам, повестка «вопросов-раздражителей» в отношениях России и США настолько обширна, что нет какого-то одного «приоритетного» вопроса. При этом пресс-секретарь президента указал на приоритет, которого нет.
«Безусловно, наблюдаем. Поверьте, это не наш главный приоритет. Сейчас говорить о чем-то рано», — сказал Дмитрий Сергеевич, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за формированием администрации Трампа.
Вместе с тем Песков подтвердил, что украинское направление «курирует Путин лично».
Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила пресс-секретарю штаба Трампа Кэролайн Ливитт, сообщившей, что тот намерен «усадить Россию и Украину за стол переговоров».
«Именно Вашингтон запретил Владимиру Зеленскому участвовать в переговорах с Россией, в том числе закрепив это законодательно. Поэтому усаживать Россию не надо. Надо исправлять те преступные ошибки, которые совершили американские либеральные демократы», - разъяснила Мария Владимировна.
ЛИТИЙ, КЕННЕДИ И «ЯСТРЕБ»
Тем временем, формирование администрации Трампа интересными фигурами продолжается. Так, новым министром здравоохранения США станет Роберт Кеннеди-младший. 70-летний Роберт–младший, является сыном Роберта-старшего, который был родным братом 35-го президента США Джона Кеннеди.
Так или иначе, Трамп уверен, что член семьи Кеннеди восстановит в медицине «традиции золотого стандарта научных исследований и маяки прозрачности», а с этим прекратятся и различные эпидемии.
Однако медицина медициной, а Украина – Украиной. На эту тему громко высказался один из «ястребов» в администрации Трампа, будущий госсекретарь и нынешний сенатор Марко Рубио.
«Под руководством президента Трампа мы добьемся мира с помощью силы и всегда будем ставить интересы американцев и Америки превыше всего остального», — написал Рубио в соцсети X, рассказывая о своих планах на посту госсекретаря.
CNBC называет Рубио резким критиком Китая и Ирана, при этом по поводу России его позиция изменилась.
«Я не на стороне России, но, к сожалению, реальность такова, что война на Украине завершится только путем переговоров об урегулировании», — отмечал Рубио в сентябрьском интервью.
На этом фоне Трамп не стал брать в свою администрацию главу корпорации JPMorgan Chase Джейми Даймона, называвшего Россию частью «оси зла» и призывавшего не допустить поражения Киева.
«Я очень уважаю Джейми Даймона из JPMorgan Chase, но он не будет приглашен стать частью администрации Трампа. Благодарю Джейми за его выдающуюся службу нашей стране», — извинился избранный президент США.
Тем временем в Киеве прозвучали экзотические предложения новым руководителям США.
«У нас есть месторождения редких минералов, таких как литий и титан, которые мы можем разрабатывать вместе», — заявил главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете La Repubblica, отвечая на вопрос, что его страна может предложить Трампу.
Кроме того Подоляк предложил будущему главе Белого дома частичную замену американского военного контингента в Европе и различных регионах на хорошо подготовленных украинских солдат.
Трамп пока не ответил на эти заманчивые предложения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сезон аренды электросамокатов завершен в Москве
- Главный тренер тольяттинской «Лады» Браташ покинул пост
- Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura с электродвигателем
- У берегов Папуа-Новой Гвинеи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6
- Глава Самары Лапушкина ушла в отставку
- СМИ: Крупнейший китайский банк начал блокировать российские платежи через другие страны
- СМИ: Киркорова разыскивают судебные приставы из-за 31 неоплаченного штрафа
- В Новочебоксарске 19 детей обратились к врачам после обеда в школьной столовой
- Центробанк отозвал лицензию у банка БКФ
- Трамп выдвинул кандидатуру Кеннеди-младшего на пост главы минздрава США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru