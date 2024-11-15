«Ястреб», Кеннеди и Киев: «Усердный» Трамп не впечатлил Кремль

УСЕРДНЫЙ ТРАМП И ОСТОРОЖНЫЙ ПЕСКОВ

Дональд Трамп, в ходе предвыборной кампании обещавший прекратить украинский конфликт до вступления в должность, то есть до 20 января, пока не отказывается от своих слов и пытается сохранить уверенную мину.

«Мы будем работать над ситуацией на Ближнем Востоке, и мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому нужно положить конец», — заявил Трамп на торжественном вечере в поместье Мар-а-Лаго.

При этом он отметил, что видел сообщения о трех тысячах убитых военных.

«Но будь то солдаты или мирные люди, мы будем работать над этим», — заверив Трамп, не объяснив, в чем конкретно будет заключаться эта работа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отметил, что в Москве пока на него не надеются.

«Первое: пока рано говорить о надеждах. Второе: контактов пока не было. И это не единственный вопрос, который можно ставить перед американской стороной», – сказал Песков журналистам.

По его словам, повестка «вопросов-раздражителей» в отношениях России и США настолько обширна, что нет какого-то одного «приоритетного» вопроса. При этом пресс-секретарь президента указал на приоритет, которого нет.

«Безусловно, наблюдаем. Поверьте, это не наш главный приоритет. Сейчас говорить о чем-то рано», — сказал Дмитрий Сергеевич, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за формированием администрации Трампа.

Вместе с тем Песков подтвердил, что украинское направление «курирует Путин лично».

Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила пресс-секретарю штаба Трампа Кэролайн Ливитт, сообщившей, что тот намерен «усадить Россию и Украину за стол переговоров».

«Именно Вашингтон запретил Владимиру Зеленскому участвовать в переговорах с Россией, в том числе закрепив это законодательно. Поэтому усаживать Россию не надо. Надо исправлять те преступные ошибки, которые совершили американские либеральные демократы», - разъяснила Мария Владимировна.