Будущий госсекретарь США Марко Рубио пообещал обеспечить «мир через силу»

Выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом госсекретарем Марко Рубио заявил, что будет на этом посту «обеспечивать мир через силу».

«Под руководством президента Трампа мы будем обеспечивать мир через силу и всегда ставить интересы американцев и Америки превыше всего», — написал Рубио в соцсети Х.

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В среду, 14 ноября, Трамп предложил назначить Рубио на пост госсекретаря в своей новой администрации, заявив, что тот будет сильным защитником страны. The New York Times сообщала, что он поддержит план будущего лидера оказать давление на Украину для возобновления переговоров с Россией.

Состав администрации Дональда Трампа подчеркивает его намерения во внешней и внутренней политике, заявил НСН бывший директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. Он утверждает, что Трамп попытается сделать акцент на украинском вопросе и «поссорится» с Китаем.


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ФОТО: AP / ТАСС
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