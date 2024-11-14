Будущий госсекретарь США Марко Рубио пообещал обеспечить «мир через силу»

В среду, 14 ноября, Трамп предложил назначить Рубио на пост госсекретаря в своей новой администрации, заявив, что тот будет сильным защитником страны. The New York Times сообщала, что он поддержит план будущего лидера оказать давление на Украину для возобновления переговоров с Россией.

Состав администрации Дональда Трампа подчеркивает его намерения во внешней и внутренней политике, заявил НСН бывший директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. Он утверждает, что Трамп попытается сделать акцент на украинском вопросе и «поссорится» с Китаем.



