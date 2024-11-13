Мемы, Маск и «ледяная дева»: Трамп шокирует мир новой администрацией США
Озадаченная собака сиба-ину станет символом министерства Маска, в Пентагон придет телеведущий, а аппарат Белого дома возглавит «бабушка в очках-авиаторах».
Избранный президент США Дональд Трамп активно формирует новую администрацию, которая начинает напоминать балаган.
Одну из важнейших ролей в команде Трампа займет чудаковатый миллиардер Илон Маск, министром обороны стал телеведущий, главой ЦРУ – разоблачитель фейков, да и другие новые фигуры весьма интересны.
МЕМЫ, МАСК И СИБА-ИНУ: «УКРАИНА БЕЗ КРЫМА»
Славящийся яркими заявлениями Илон Маск отметил победу Трампа на выборах мемом с раковиной. При этом, по данным Associated Press, он потратил на предвыборную кампанию будущего победителя выборов 200 миллионов долларов. После победы Трампа Маск практически поселился в поместье Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида, миллиардер влияет на кадровые решения политика и даже отнимал у него трубку во время телефонных бесед с лидерами Турции и Украины, отмечает ABC.
13 ноября стала известна должность, которую займет Маск в администрации президента США. На пару с молодым бизнесменом Вивеком Рамасвами он возглавит Министерство по повышению эффективности государственного управления (Department of Government Efficiency, DOGE), название которого является отсылом к крипотвалюте и мему Doge – озадаченной собаке породы сиба-ину.
«Это вызовет шок в системе и у всех, кто причастен к растрате государственных средств», - заявил Маск, а Трамп сравнил его будущую работу с Манхэттенским проектом по разработке атомной бомбы.
Миллиардер назвал работу нового министерства угрозой для бюрократии и пообещал вести таблицу «лидеров по самым безумно глупым тратам». Вместе с тем Маск согласился с мнением одной из подписчиц его соцсети Х, что после окончания конфликта вокруг Украины будет необходим аудит помощи Киеву.
Со своей стороны, старший советник Трампа Брайан Ланза заявил, что в Белом доме не считают серьезной целью возвращение Крыма Украине.
«Если президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мир у нас может быть только в том случае, если у нас будет Крым, он покажет нам, что он несерьезен. Крыма больше нет», — пояснил Ланза.
В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп не делал ставку на звезд, но ему помогла агитация Маска в соцсети Х. Итоги выборов констатировали, что Маск победил шоу-бизнес, ведь в поддержку соперницы Трампа Камалы Харрис выступали Кристина Агилера, Кэти Перри, Леди Гага, Эминем, Тейлор Свифт, Бейонсе, Бон Джови, Опра Уинфри и многие другие.
ТЕЛЕЗВЕЗДА И «ЛЕДЯНАЯ ДЕВА»: ПОМОЩЬ ИЗРАИЛЮ И СЛАВА АМЕРИКИ
Однако, не Маском единым. Так, новым главой Пентагона при Трампе будет телеведущий Fox News Пит Хегсет.
«Пит — сильный, умный человек, он искренне верит в принцип "Америка прежде всего"... С Питом у руля враги Америки предупреждены: наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит»,— уверены в команде будущего президента США.
Отмечается, что 44-летний Хегсет ранее служил в Афганистане, Ираке и на Кубе, а последние восемь лет работает на телеканале Fox News. Сам Трамп считает его «жёстким и умным».
ЦРУ возглавит бывший глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф. СМИ отмечают, что именно он развеял фейк о российском следе в предвыборной кампании Трампа в 2016 году, и именно Рэтклифф «не стал врать» американцам о скандальных проделках сына действующего президента Хантера Байдена.
Директор ФБР Кристофер Рэй, подвергавший сомнению официальную версию июльского «кровавого» покушения на Трампа, тоже может собирать вещи. Ожидается, что его заменит советник Трампа Кэш Патель.
Постпредом США в ООН станет Элиза Стефаник, госсекретарем – сенатор Марко Рубио, а советником по нацбезопасности – конгрессмен от Флориды Майк Уолтц. Агентство Bloomberg отмечает, что все они произраильские политики и противники Китая. Из этого делается вывод, что вектор внешней политики Вашингтона сместится на поддержку Израиля и противостояние Ирану.
Отдельного упоминания заслуживают женщины в новой администрации Трампа. В их числе, в частности, Сьюзи Уайлс, которая станет новой главой аппарата Белого дома.
Сам Трамп называет 67-летнюю Уайлз «ледяная дева». Она руководила предвыборной кампанией политика и стала главным «архитектором» его возвращения в Овальный кабинет. При этом внешность Уайлз обманчива.
«Бабушка и любительница собак, она любит печь и наблюдать за птицами, а на публике носит очки-авиаторы. (…) Она компетентна, приветлива, уважаема и внушает страх», - отмечает CNN.
Ну а Трамп считает, что Сьюзи – «жесткая, умная, инновационная и вызывающая восхищение».
При этом главой Министерства внутренней безопасности (DHS) стала 52-летняя губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм, в свое время выигравшая титул «Снежной королевы», а в последние годы прославившаяся антиковидной кампанией, поддержкой миграционной политики Трампа и критикой однополых браков. Ноэм также называла «стратегической ошибкой» помощь США Украине.
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