Мемы, Маск и «ледяная дева»: Трамп шокирует мир новой администрацией США

МЕМЫ, МАСК И СИБА-ИНУ: «УКРАИНА БЕЗ КРЫМА»

Славящийся яркими заявлениями Илон Маск отметил победу Трампа на выборах мемом с раковиной. При этом, по данным Associated Press, он потратил на предвыборную кампанию будущего победителя выборов 200 миллионов долларов. После победы Трампа Маск практически поселился в поместье Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида, миллиардер влияет на кадровые решения политика и даже отнимал у него трубку во время телефонных бесед с лидерами Турции и Украины, отмечает ABC.

13 ноября стала известна должность, которую займет Маск в администрации президента США. На пару с молодым бизнесменом Вивеком Рамасвами он возглавит Министерство по повышению эффективности государственного управления (Department of Government Efficiency, DOGE), название которого является отсылом к крипотвалюте и мему Doge – озадаченной собаке породы сиба-ину.

«Это вызовет шок в системе и у всех, кто причастен к растрате государственных средств», - заявил Маск, а Трамп сравнил его будущую работу с Манхэттенским проектом по разработке атомной бомбы.

Миллиардер назвал работу нового министерства угрозой для бюрократии и пообещал вести таблицу «лидеров по самым безумно глупым тратам». Вместе с тем Маск согласился с мнением одной из подписчиц его соцсети Х, что после окончания конфликта вокруг Украины будет необходим аудит помощи Киеву.

Со своей стороны, старший советник Трампа Брайан Ланза заявил, что в Белом доме не считают серьезной целью возвращение Крыма Украине.

«Если президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мир у нас может быть только в том случае, если у нас будет Крым, он покажет нам, что он несерьезен. Крыма больше нет», — пояснил Ланза.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп не делал ставку на звезд, но ему помогла агитация Маска в соцсети Х. Итоги выборов констатировали, что Маск победил шоу-бизнес, ведь в поддержку соперницы Трампа Камалы Харрис выступали Кристина Агилера, Кэти Перри, Леди Гага, Эминем, Тейлор Свифт, Бейонсе, Бон Джови, Опра Уинфри и многие другие.