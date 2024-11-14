Песков: Путин лично курирует вопросы по украинскому направлению
Президент РФ Владимир Путин лично курирует вопросы по украинскому направлению. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос журналистов о том, есть ли у Москвы планы назначить спецпосланника для переговоров по Украине.
«Идёт специальная военная операция, Путин является верховным главнокомандующим. Каких-то специальных посланников у нас нет», - заключил представитель Кремля.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить спецпосланника по Украине для переговоров, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru