Песков: Путин лично курирует вопросы по украинскому направлению

Так он ответил на вопрос журналистов о том, есть ли у Москвы планы назначить спецпосланника для переговоров по Украине.

«Идёт специальная военная операция, Путин является верховным главнокомандующим. Каких-то специальных посланников у нас нет», - заключил представитель Кремля.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить спецпосланника по Украине для переговоров, сообщает RT.