Польша потребует от Германии 1,3 трлн долларов репараций

Польша потребует от Германии порядка 1,3 триллиона долларов в качестве репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Об этом заявил глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Польша выставит Германии счет по репарациям за Вторую мировую войну

Так, политик озвучил стоимость ущерба, когда представлял доклад о военных потерях Польши. По его словам, такая сумма является полностью подъемной для Германии. Однако Качиньский не исключил, что в дальнейшем она может вырасти.

Ранее, в июле, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщал, что страна закончила подсчет военных репараций, которых добивается от Германии. При этом в правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше.

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ФОТО: РИА Новости
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