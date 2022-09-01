Польша потребует от Германии 1,3 трлн долларов репараций

Так, политик озвучил стоимость ущерба, когда представлял доклад о военных потерях Польши. По его словам, такая сумма является полностью подъемной для Германии. Однако Качиньский не исключил, что в дальнейшем она может вырасти.

Ранее, в июле, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщал, что страна закончила подсчет военных репараций, которых добивается от Германии. При этом в правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше.

