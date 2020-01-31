В МИД Польши заявили о праве требовать репарации с России

31 января 202017:52

Замглавы МИД Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил, что Варшава имеет «безоговорочное» право требовать военные репарации с Москвы за ущерб, который понесла Польша в годы Второй мировой войны.

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Дипломат особо подчеркнул, что данный вопрос Варшава должна поднимать постоянно, так как он не имеет срока давности.

Аналогичную точку зрения ранее высказал глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Он заявил, что компенсацию Польше должны выплатить как Германия, так и Россия - как правопреемница СССР.

Ранее в эфире НСН политолог Александр Асафов заявил, что в последнее время Польше заговорили о компенсациях от Германии и России из-за того, что в 2019 года Евросоюз прекратил оказывать Варшаве финансовую помощь.

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ФОТО: flickr.com
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