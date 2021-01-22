Япония решила не подписывать договор о запрете ядерного оружия
Япония решила не присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия, вступающему в силу в пятницу. Об этом сообщил в ходе слушаний в парламенте премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.
По его словам, Япония будет «следовать путем по реальному продвижению сокращения ядерного оружия», передает РИА Новости.
Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) был ратифицирован 50 странами, в силу он вступает 22 января. Согласно документу, странам запрещена разработка, испытание, хранение, приобретение, а также транспортировка и использование ядерного оружия. Россия, а также США, Великобритания, Франция, Китай ранее сообщили, что не собираются подписывать этот договор.
Накануне японский премьер-министр заявил о суверенитете над Курилами, пишет «Газета.ру».
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в эфире НСН рассказал, что нужно сделать японцам, чтобы решить проблему Южных Курил.
«Все переговоры с нашей стороны будут, с одной стороны, максимально ориентироваться на защиту наших интересов с учетом нашего национального законодательства. А с другой – на выстраивание добрососедских, экономически выгодных отношений между нашими странами. В этом я вижу ключевую цель», - сказал парламентарий.
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