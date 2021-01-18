Премьер Японии заявил о необходимости поставить точку относительно южных Курил
Правительство Японии заявило о необходимости поставить точку в отношениях с Россией относительно южных Курил. Об этом сообщил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга в ходе выступления с программной речью на открытии сессии парламента, сообщает ТАСС.
По словам японского премьера, этот вопрос не стоит передавать будущим поколениям.
Суга отметил, что намерен продолжать переговоры, опираясь на прежние договоренности между двумя странами, пишет «Газета.ру». Политик не исключил также заключение мирового договора между Москвой и Токио.
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