В Госдуме предложили жаждущим Курил японцам почитать Конституцию

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в эфире НСН подчеркнул, что диалог Москвы с Токио будет выстраиваться с учётом защиты интересов России.


Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что суверенитет страны распространяется на Южные Курильские острова, поэтому Токио ведет переговоры с Москвой об этих территориях. Суга подчеркнул, что утверждение японского суверенитета над Южными Курилами является последовательной позицией Японии, которая продолжит развивать на этих островах территории совместную с Россией хозяйственную деятельность.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в эфире НСН рассказал, что нужно сделать японцам, чтобы решить проблему Южных Курил.

Премьер Японии заявил о необходимости поставить точку относительно южных Курил

«Могу рекомендовать изучить наше законодательство, начав с основного закона – Конституции России, где четко и ясно обозначены критерии и приоритеты суверенности нашего государства. Все вопросы по сути наказуемы. Здесь решает только наш народ. Какое-либо вмешательство извне недопустимо. Об этом ярко свидетельствует история нашего государства. Россия всегда отличалась от многих государств мира своей независимостью на международной площадке. Она четко и ясно отстаивает свой суверенитет», - сказал Выборный.

По его словам, Россия готова разговаривать с японцами с учетом своих национальных интересов.

«Все переговоры с нашей стороны будут, с одной стороны, максимально ориентироваться на защиту наших интересов с учетом нашего национального законодательства. А с другой – на выстраивание добрососедских, экономически выгодных отношений между нашими странами. В этом я вижу ключевую цель», - заключил парламентарий.

Четыре южных острова Курильской гряды перешли под контроль СССР после окончания Второй мировой войны. Япония оспаривает принадлежность островов, отказываясь заключить мирный договор с Россией до решения этой проблемы.

Как известно, летом 2020 года в Конституцию РФ была внесена поправка, запрещающая отчуждение территорий Российской Федерации и призывы к этому.

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ФОТО: РИА Новости//Андрей Шапран
ТЕГИ:ГосдумаЯпонияКурильские Острова
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