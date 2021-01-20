В Госдуме предложили жаждущим Курил японцам почитать Конституцию
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в эфире НСН подчеркнул, что диалог Москвы с Токио будет выстраиваться с учётом защиты интересов России.
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что суверенитет страны распространяется на Южные Курильские острова, поэтому Токио ведет переговоры с Москвой об этих территориях. Суга подчеркнул, что утверждение японского суверенитета над Южными Курилами является последовательной позицией Японии, которая продолжит развивать на этих островах территории совместную с Россией хозяйственную деятельность.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в эфире НСН рассказал, что нужно сделать японцам, чтобы решить проблему Южных Курил.
«Могу рекомендовать изучить наше законодательство, начав с основного закона – Конституции России, где четко и ясно обозначены критерии и приоритеты суверенности нашего государства. Все вопросы по сути наказуемы. Здесь решает только наш народ. Какое-либо вмешательство извне недопустимо. Об этом ярко свидетельствует история нашего государства. Россия всегда отличалась от многих государств мира своей независимостью на международной площадке. Она четко и ясно отстаивает свой суверенитет», - сказал Выборный.
По его словам, Россия готова разговаривать с японцами с учетом своих национальных интересов.
«Все переговоры с нашей стороны будут, с одной стороны, максимально ориентироваться на защиту наших интересов с учетом нашего национального законодательства. А с другой – на выстраивание добрососедских, экономически выгодных отношений между нашими странами. В этом я вижу ключевую цель», - заключил парламентарий.
Четыре южных острова Курильской гряды перешли под контроль СССР после окончания Второй мировой войны. Япония оспаривает принадлежность островов, отказываясь заключить мирный договор с Россией до решения этой проблемы.
Как известно, летом 2020 года в Конституцию РФ была внесена поправка, запрещающая отчуждение территорий Российской Федерации и призывы к этому.
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