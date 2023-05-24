Япония передала Украине сто единиц автотехники

Япония передала Украине обещанные 100 единиц автотехники, сообщает телеканал NHK.

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Уточняется, что церемония передачи помощи, которая ранее была обещана премьер-министром Японии Фумио Кисидой, прошла в японском Минобороны.

Киеву были переданы, в том числе, десятиместные грузовики и техника для разбора завалов.

Ранее в «Укрэнерго» заявили, что власти Японии закупят и передадут Киеву оборудование для подстанций на 40 млн долларов, сообщает RT.

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