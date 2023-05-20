СМИ: Япония запретит предоставлять России строительные и инженерные услуги

Япония в рамках нового пакета санкций в отношении России запретит предоставление строительных услуг. Об этом пишет Nikkei.

Япония приняла решение расширить рестрикции против России

Газета, ссылаясь на правительственные источники, сообщает, что Токио также запретит предоставлять РФ инженерные услуги.

Подробностей о будущих санкциях не приводится.

Ранее стало известно, что Япония включит в санкционный список около 100 граждан и организаций, которых подозревают в причастности к уклонению от санкций против РФ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: digital.gov.ru
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