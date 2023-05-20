СМИ: Япония запретит предоставлять России строительные и инженерные услуги
20 мая 202309:54
Япония в рамках нового пакета санкций в отношении России запретит предоставление строительных услуг. Об этом пишет Nikkei.
Газета, ссылаясь на правительственные источники, сообщает, что Токио также запретит предоставлять РФ инженерные услуги.
Подробностей о будущих санкциях не приводится.
Ранее стало известно, что Япония включит в санкционный список около 100 граждан и организаций, которых подозревают в причастности к уклонению от санкций против РФ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Япония запретит предоставлять России строительные и инженерные услуги
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru